Chi l'ha visto, nuovi messaggi di Giulia inchiodano Filippo: "Niente più come prima"

14 dicembre 2023 a

a

a

Chi l'ha visto sta seguendo con attenzione il caso che è balzato agli onori di cronaca ed è diventato simbolo della violenza contro le donne. Parliamo della storia di Giulia Cecchettin, la 22enne veneta che è prima scomparsa insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta ed è poi stata ritrovata senza vita in un canalone nel bosco. Il giovane è ora in carcere a Verona e le indagini proseguono. Settimana dopo settimana, si aggiungono tasselli a questa vicenda tanto terribile quanto importante affinché si metta un punto ai femminicidi. Il programma di Federica Sciarelli, ieri sera, oltre a mandare in onda l'intervista rilasciata da un'amica della vittima, ha anche mostrato ai telespettatori dei nuovi messaggi che Giulia avrebbe inviato.

"Reazione spropositata": parla l'amica di Giulia Cecchettin, cosa sa su Turetta

"Durante la strada mi ha MOLTO insistentemente provato a convincere a dire di no alle altre o a fare in modo che fosse un invito per tutti e non solo per noi tre": così esordisce Giulia nella chat in questione. Il tema dello scambio con le amiche è, ovviamente, la tendenza a essere possessivo e ad avere sotto il suo controllo la situazione di Filippo Turetta, l'omicida. "Mi ha detto cose del tipo 'Perché mi fai questo?', 'Perché sei così cattiva, sai che mi fai stare male quando uscite da sole', 'Siete già andate a fare colazione due settimane fa', 'Se la cosa succede davvero niente sarà più come prima'", si legge. "Insomma mi ha fatto intendere che potrebbe arrivare a lasciarmi", scrive ancora Giulia. "Assurdo. Deve avere il controllo totale della ragazza. Lui sta male quando Giulia esce con le amiche. Conta quante volte Giulia va a fare la colazione con le amiche e protesta": questo il commento di Sciarelli.