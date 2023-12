Chi l'ha visto, parla l'amica di Giulia Cecchettin: "Reazione spropositata". Cosa sa su Turetta

13 dicembre 2023 a

La storia di Giulia Cecchettin continua a catalizzare l'attenzione della stampa e dei media. Domenica scorsa Gino, il papà della ragazza veneta scomparsa e poi ritrovata morta in un canalone, ha concesso un'intervista a Fabio Fazio. Arrivato nel salotto di Che tempo che fa, l'uomo ha raccontato al pubblico il modo in cui sta affrontando il suo profondo dolore e ha incitato tutti a lottare per cancellare dal mondo la violenza di genere. Le indagini sul caso stanno procedendo e Filippo Turetta, il killer, è rinchiuso nel carcere di Montorio. Da settimane ormai, molte indiscrezioni contribuiscono a ricomporre questa terribile vicenda di cronaca. In particolar modo, si cerca di capire se la difesa del 21enne possa arrivare a chiedere la perizia psichiatrica e allontanare quindi gli chi si sta occupando del caso dalla pista della premeditazione.

Come anticipato dal Tg1, questa sera Chi l'ha visto manderà in onda un'intervista rilasciata da Giulia Zecchin, una delle migliori amiche di Giulia. La ragazza ha rivelato ai microfoni della trasmissione di Federica Sciarelli che la 22enne le aveva parlato dei suoi timori verso Filippo Turetta. L'amica è entrata nei dettagli e ha riportato che i due ex fidanzati si erano incontrati in gelateria. "Lui le aveva riformulato la richiesta di tornare insieme e lei aveva rifiutato", ha premesso. Quindi ha continuato: "Al che Filippo aveva avuto una reazione spropositata: si era alzato e aveva sbattuto le mani sul tavolo. E Giulia mi aveva detto: ’Per fortuna che eravamo in mezzo ad altre persone, perché ho avuto paura".