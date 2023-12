“Elena Cecchettin donna dell'anno”. Da chi arriva la proposta

13 dicembre 2023 a

Chiara Francini nel 2023 è stata l’attrice più ricercata in Italia secondo Google Trends. “Lì per lì mi ha fatto un po’ specie, come si dice in Toscana. Poi ci ho ragionato, se sono andati a cercare notizie su di me, vuol dire che erano incuriositi per i miei lavori, per il mio libro ‘Forte e Chiara’ per il film ‘Pare parecchio Parigi’ di Pieraccioni che uscirà a gennaio. E per il Monologo di Sanremo. Sapevo che sarei arrivata al pubblico più grande in Italia e mi sono detta che dovevo sfruttare questo incredibile palcoscenico per veicolare messaggi affini a quella che sono. Quel monologo ero e sono disposta a difenderlo fino alla morte, perché è quello che penso. Non parlava solo di maternità ma soprattutto di essere donna, di questo devastante e proficuo senso di colpa che ci caratterizza”.

Nell’intervista al Corriere della Sera c’è un passaggio che riporta all’attualità sul tema delle donne, con Francini che risponde alla domanda su chi potrebbe essere la donna dell’anno: “Un nome potrebbe essere Elena Cecchettin, la sorella di Giulia. Esempio di dignità, voce tragica che cerca di traghettare il negativo in positivo”.