Oroscopo 2024, le previsioni di Simon and the Stars: per ogni segno un film

Che anno sarà il 2024? A pochi giorni ormai dal Natale e dalla fine del 2023, i più curiosi si chiedono che futuro li aspetta e, così, grande attenzione viene riservata all’interpretazione astrologica della posizione delle stelle. Attraverso un video pubblicato su Youtube e sul sito suo sito , Simon & the Stars ha cercato di tracciare un possibile avvenire per ogni segno zodiacale, associando a ciascuno di essi un film. L’idea viene ripresa dal libro dell’esperto “Oroscopo 2024-il giro dell’anno in 365 giorni (+1)”. Al segno dell’Ariete è stato dedicato Billy Elliot “perché si libera da una quadratura di Plutone, che negli ultimi 15 anni lo ha sottoposto a una serie di pressioni e l’ha messo in scontro con le figure di autorità”; al segno del Toro, che sarà accompagnato da Giove, il pianeta dell’espansione e delle opportunità, sono stati associati Will Hunting, perché tra aprile e maggio è prevista un’occasione d’oro, e I sogni segreti di Walter Mitty, perché sarà naturale iniziare a vedersi in una veste nuova.

Gemelli, segno mobile, troverà le sue risposte ne La rivincita delle bionde. Il motivo? Ci sarà una rivalsa rispetto a chi è stato autore di superficiali sottovalutazioni. Per il segno del cancro, Simon & the Stars ha pensato al film Sister act perché dalle difficoltà e dal quel “cono d’ombra” sgorgherà la voglia di emergere. Per il Leone, spiega l’esperto, era necessaria la storia di un “coming out” simbolico e così è stato scelto Tuo, Simon perché ci sarà “una spinta per spezzare le sbarre della gabbia”. Per il segno della Vergine, abituato ormai a situazione confuse, l’astrologo ha selezionato Ritorno al futuro perché può partire “qualcosa di nuovo e di molto importante”. Bilancia troverà la sua guida nella pellicola Forrest Gump perché arriverà il momento in cui inizierà a correre e farà a correre chi sarà al suo fianco.

Per lo Scorpione è stato scelto La ricerca della felicità, un film che “vuole rimarcare un giro di boa fondamentale”. Il primo effetto sarà quello di ricominciare a costruire punti di riferimento, “una casa”. Il segno del Sagittario si rivedrà nel film Le ali della libertà perché “nel corso della reclusione sta scavando un tunnel per uscire fuori”. Il Capricorno ha “una zavorra da sganciare” e, proprio per questo, la pellicola è “Una donna in carriera”. Arriverà infatti il momento in cui ci sarà il momento di svolta, con leggerezza e scaltrezza. Acquario, che “ama il nuovo ma non lascia il vecchio”, capirà come comportarsi guardando Come se non ci fosse un domani. Il modo? Riappropriarsi del tempo. Infine, i Pesci, che sentono da tempo la necessità di dare alla vita un senso nuovo, guardando Whiplash, impareranno a “dare il ritmo e a cavalcarlo come vogliono”.