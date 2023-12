Oroscopo 2024, soldi e lavoro: i tre segni con le tasche piene

04 dicembre 2023 a

a

a

Tra i motivi per cui tanti italiani in questo periodo dell'anno concedono tanta attenzione all’oroscopo è per le previsioni astrali su soldi e lavoro. A fare un punto sul tema è l'oroscopo 2024 di TgCom24 che ha presentato una serie di previsioni segno per segno con un focus dedicato al denaro. Insomma, il 2024 sarà un anno favorevole? E per quali segni dello Zodiaco? Ecco una sintesi delle previsioni che vedono in pole position Ariete, Gemelli e Bilancia.

ARIETE: Il 2024 promette una ripresa notevole nella sfera professionale grazie all'allontanamento di Plutone, portando leggerezza e nuove alleanze. Mercurio contribuirà con idee geniali, consolidando anche la stabilità finanziaria.

TORO: L'ingresso di Plutone in Acquario può creare instabilità, ma l'influenza positiva di Giove inizialmente sosterrà l'autostima. Successivamente, momenti alti e bassi saranno mitigati dall'innovazione di Urano, mantenendo la prosperità finanziaria.

Oroscopo 2024, "non succedeva da 248 anni": il segno che svolta

GEMELLI: Saturno richiederà ancora rinunce, ma i frutti del lavoro cominceranno a maturare grazie a Plutone e Giove, portando promozioni e miglioramenti finanziari.

CANCRO: Il 2024 si prospetta positivo per la carriera, con l'eliminazione delle opposizioni di Plutone e la gestione delle comunicazioni con Mercurio. Occasionali sfide in primavera saranno superate.

LEONE: Plutone chiede di volare basso, ma la fine delle dissonanze con Giove e il supporto di Mercurio aprono nuove opportunità e mettono in mostra i talenti personali.

"L'inizio di una nuova epoca", il segno dell'anno per Ada Alberti

VERGINE: Fino a maggio, la fortuna sorride con Giove, ma rallentamenti successivi richiederanno attenzione. Le preoccupazioni familiari potrebbero influire sul lavoro verso la fine dell'anno.

BILANCIA: Un 2024 favorevole per la carriera, con Plutone come alleato e Giove che offre opportunità speciali, soprattutto nelle arti e nello spettacolo.

SCORPIONE: Sfide con Giove e Urano persistono, ma miglioramenti finanziari arrivano a maggio. Plutone in Acquario costringe a scelte tra carriera e famiglia.

SAGITTARIO: La prima parte dell'anno è serena, ma con l'ingresso di Giove in Gemelli, possono sorgere intoppi e sfide finanziarie.

CAPRICORNO: Un inizio positivo con Giove e Urano, seguito da una leggera confusione primaverile con Mercurio. Plutone accentua la sete di potere più della ricchezza.

ACQUARIO: Nonostante impegni familiari iniziali, Plutone conferisce carisma, mentre Giove in Gemelli offre attese opportunità e crescita finanziaria.

PESCI: Saturno offre consigli per la crescita professionale, ma Giove in Gemelli può portare inganni. Urano favorisce le comunicazioni, ma è consigliabile vigilare sulle spese.