Meteo, anticiclone prima di Natale. Occhio al "Freezing Effect": cos'è

Chi pensa che a Natale si affaccerà alla finestra e vedrà cadere i fiocchi di neve sbaglia di grosso. Il team de ilmeteo.it , infatti, hanno diffuso l'ultimo bollettino e hanno anticipato la possibilità di un rialzo delle temperature nella settimana che precede la festa. Secondo gli esperti, a partire dal prossimo weekend e fino al 20 dicembre, "il protagonista assoluto sarà l'anticiclone (con contributi in parte oceanici e in parte africani) il quale, accompagnato da aria calda in quota, dominerà la scena su buona parte dell'Europa centro-occidentale". Questo vuol dire che una vasta area di alta pressione bloccherà qualsiasi perturbazione e qualsiasi irruzione di aria fredda.

Gli esperti hanno spiegato che "l'anomalia più rilevante riguarderà il campo delle temperature". "Solitamente questo è uno dei periodi più freddi dell'anno e invece sono attesi, pensate, scarti rispetto alla media climatica di +10°C specie sulle zone di montagna e sulle regioni del Centro. Ci ritroveremo dunque con un caldo fuori stagione in quota e, valori rigidi, invece in pianura, specie di notte. Un fenomeno tipico che si viene a generare durante i periodi anticiclonici invernali", si legge sul sito.

Attenzione però al cosiddetto "Freezing Effect". Il motivo? "Specie sulla Valle Padana e lungo i fondovalle alpini si potranno generare forti inversioni termiche notturne con temperature anche sottozero e formazione di ghiaccio". "L'aria più fredda, umida e pesante, ristagnando nei bassi strati, non verrà scalzata dall'aria molto mite in arrivo e favorirà la possibile formazione di brinate e gelate sulle aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Saranno soprattutto le zone in campo aperto (meno probabile invece nei centri urbani) a sperimentare maggiormente questo particolare fenomeno di stampo prettamente invernale, ove le temperature lo consentiranno", ha concluso il team.