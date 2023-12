Meteo, il ponte dell'Immacolata? Giuliacci spiazza tutti: non solo freddo...

06 dicembre 2023 a

Neve su Lombardia, anche a Milano, Piemonte ed Emilia: il colonnello Mario Giuliacci aveva previsto tutto: ampie zone del nord si sono imbiancate nelle ultime ore. Ma cosa c'è da aspettarsi dal punto di vista del meteo per i prossimi giorni e per il ponte dell'Immacolata? "Tutto sommato le cose vanno bene - spiega il meteorologo in un video su YouTube - giovedì 7 dicembre ci sarà bel tempo" mentre venerdì 8 "peggiora sul Piemonte e sulle Alpi centro-occidentale".

Occhio al "ciclone dell'Immacolata". Giuliacci: pioggia e neve

Ebbene, "nevicherà in pianura di nuovo sul Piemonte, fino a fondovalle, e sulle Alpi centro-occidente". Ma ci sarà anche pioggia "lungo le coste della Toscana, del Lazio e delle isole maggiori", sabato 9 dicembre ancora qualche pioggia sulla bassa Calabria, Sicilia e Sardegna, tempo bello sul resto d'Italia. Domenica 10 dicembre "bello su tutta l'Italia, quindi sarà un ponte tutto sommato freddo" ma senza troppi disagi. Per le temperature, avremo massime tra 5 e 7 gradi al nord, al centro intorno ai 10 gradi mentre al sud tra i 10-15 grandi, quindi tempo meno rigido rispetto al nord.