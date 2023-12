Meteo, “quasi zero”. Sottocorona e il dato inedito sulle temperature

06 dicembre 2023 a

Che tempo farà nei prossimi giorni? A rispondere a una delle domande più frequenti nel chiacchiericcio degli italiani è il meteorologo Paolo Sottocorona, che si collega durante la puntata del 6 dicembre di Omnibus su La7: “Questa nuvolosità che si avvicina da ovest e sembra una perturbazione che potrebbe nella sua strada normale arrivare a interessare l'Italia in realtà non sarà così. Sull’Atlantico ancora queste belle perturbazioni, sono belle, insomma sono molto ben organizzate. Il tempo previsto per la giornata di oggi, mercoledì 6 dicembre, ci dice che non ci sono fenomeni particolarmente intensi, qualche pioggia moderata al sud, zone del Gargano, la Calabria, qualcosa potrebbe arrivare anche in Sardegna, ma in realtà qualche piccola zona di piogge a ovest della Sardegna c’è, ma quella nuvolosità sembra sostanzialmente restare lì ed esaurirsi in zona. Sulle altre zone del centro e del nord ovviamente ampie schiarite. Domani, giovedì 7 dicembre, c'è una situazione simile, quindi quella nuvolosità che arriva da ovest non ha effetti particolari, certo un po' di grigio arriva sulle zone tirreniche, sulle zone di nord ovest, qualche debole pioggia, qualche precipitazione isolata, nord Sicilia isolatamente un po' più consistente, ma nel complesso sono giornate relativamente tranquille per quanto riguarda fenomeni non ce ne sono”.

Ecco che si presenta una situazione particolare per venerdì 8 dicembre, giorno della Festa dell’Immacolata ed inizio di un piccolo ponte di vacanze per gli italiani: “C’è un peggioramento che si annuncia da ovest, prende sicuramente Sardegna, Corsica e in parte vedete le zone di nord ovest, poi sulla Francia, sulla zona delle delle Baleari più a ovest, sono fenomeni molto intensi. Ma sembra che lì si fermino, quindi l'idea è che poi sabato non ci sia questo peggioramento generalizzato, è un po' una una minaccia, la seguiremo”.

L’esperto meteo Sottocorona si sofferma poi sulle temperature massime: “Il vento maestrale porta delle schiarite. Le massime previste per la giornata di oggi sono sempre basse al nord, dove non riescono a salire più di tanto, non si raggiungono i 10 gradi. Qualche leggera ripresa al centro e al sud c’è, ma insomma non sono temperature particolarmente elevate. La tendenza nelle prossime 24 ore e quasi zero, cioè non ci sono variazioni significative previste, qualche leggerissima diminuzione al sud e su alcune delle zone alpine. Sulle zone alpine occidentali invece leggeri aumenti, ma quando se abbiamo questa situazione di piccoli aumenti e piccole diminuzioni vuol dire che il tutto - chiosa il meteorologo - rimane sostanzialmente abbastanza stabile”.