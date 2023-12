Meteo, "ciclone dell'Immacolata". Giuliacci: pioggia e neve, dove colpisce

05 dicembre 2023 a

Un ponte dell'Immacolata all'insegna della pioggia e, in alcune zone, della neve. Mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre saranno giornate "prevalentemente soleggiate" salvo qualche precipitazione nel basso Tirreno, spiegano gli esperti meteo del colonnello Mario Giuliacci. Ma una "nuova vasta area di bassa pressione" è in arrivo e "venerdì 8 dicembre il ciclone si collocherà prima sul Mar Ligure poi sulla Sardegna portando un peggioramento sulle regioni del Nord-Ovest", che si allargherà nelle ore successive sul versante occidentale dell'Italia, si legge su MeteoGiuliacci . Parliamo di "fenomeni abbondanti" e "seri rischi idrogeologici".

Neve in pianura, tutto in 24 ore. Le previsioni di Giuliacci

Dicevamo della neve: è prevista a quote basse, anche in pianura, sul Piemonte. La giornata dell’Immacolata, 8 dicembre, sarà così caratterizzata da cieli coperti su tutto il Nord e sul versante tirrenico del centro, piogge sul nord-ovest, sul nord della Toscana in Sardegna. "Il maltempo colpirà in serata Sicilia e Calabria con fenomeni abbondanti, allo stesso tempo sul Nord-Ovest le precipitazioni caleranno di intensità fino ad esaurirsi. Nevicate a quote collinari in Lombardia ed Emilia-Romagna", sono le previsioni in base alle quali avremo giornate più fredde con un calo delle temperature massime.