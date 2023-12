Marina di Pisa sott'acqua: le onde travolgono le strade, immagini impressionanti

02 dicembre 2023 a

Le immagini diffuse dai Vigili del fuoco sul loro canale ufficiale mostrano senza alcuna possibilità di smentita le difficili condizioni in cui versa Marina di Pisa. È transitato il fronte della perturbazione in Toscana, con precipitazioni localmente intense che hanno portato all’aumento dei livelli dei fiumi, alcuni sopra il primo livello come Magra, Ema, Lamone e Arno a Stia, ma senza criticità. Lo fa sapere sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani. Problemi per il vento, con raffiche fino a 125km/h, e forti mareggiate sulla costa, con onde sopra i 3 metri che hanno causato allagamenti alla cittadina sulla costa in provincia di Pisa, tra Viareggio e Livorno e danni nel Livornese e in Versilia. Sono stati cancellati alcuni traghetti con le isole dell’Arcipelago toscano.

#Maltempo, i #vigilidelfuoco di #Pisa stanno operando con 7 squadre sul territorio provinciale per far fronte ai danni causati dal forte vento.

Nella clip, squadre in movimento a Marina di Pisa, colpita da una mareggiata [#2dicembre 13:30] pic.twitter.com/hxuJ1jOQQw — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 2, 2023

Come già accaduto un mese fa, circa, il mare ha iniziato a invadere le strade. Poche macchine circolano e le case sono state chiuse con dei sacchi pesanti. Si teme, infatti, che l'acqua inizi a entrare nelle abitazioni e ad allagarle creando danni e mettendo a repentaglio la vita dei cittadini. I vigili del fuoco, così come la Protezione civile, sono al lavoro per rimuovere i rami pericolanti, i cornicioni instabili, le tegole scomposte dei tetti. Intanto il sindaco di Maria di Pisa, Michele Conti, ha chiesto "un intervento urgente della Regione, che ha competenza sul sistema di difesa idraulica a mare". "Le dighe danneggiate a inizio novembre sono sostanzialmente rimaste aperte. Il mare è entrato provocando, un mese dopo, nuovi allagamenti. Questo non è più sostenibile", ha aggiunto.