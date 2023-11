Prezzi benzina, toccato il costo minimo del 2023 dopo i nuovi ribassi

29 novembre 2023 a

Mentre le quotazioni dei prodotti raffinati sono sull’altalena, con il Brent in ripresa a 81 dollari, sono in calo le medie dei prezzi dei carburanti praticati alla pompa. Questo grazie ai ribassi di ieri sui listini dei prezzi consigliati, con la benzina al nuovo minimo dell’anno, sotto quota 1,81 euro/litro. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,809 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,811, pompe bianche 1,805), diesel self service a 1,787 euro/litro (-2, compagnie 1,790, pompe bianche 1,779). Benzina servito a 1,951 euro/litro (invariato, compagnie 1,990, pompe bianche 1,871), diesel servito a 1,928 euro/litro (-2, compagnie 1,970, pompe bianche 1,845). Gpl servito a 0,720 euro/litro (-1, compagnie 0,729, pompe bianche 0,710), metano servito a 1,456 euro/kg (+2, compagnie 1,458, pompe bianche 1,454), Gnl 1,429 euro/kg (invariato, compagnie 1,432 euro/kg, pompe bianche 1,425 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,897 euro/litro (servito 2,163), gasolio self service 1,874 euro/litro (servito 2,147), Gpl 0,850 euro/litro, metano 1,536 euro/kg, Gnl 1,472 euro/kg.