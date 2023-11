Meteo, Giuliacci rivela la seconda ondata: "Cosa sta per arrivare"

28 novembre 2023 a

L'inverno è ormai una realtà conclamata. Anche alle nostre latitudini. Negli ultimi giorni il freddo ci ha fatto battere i denti, come hanno anticipato le previsioni dello staffi del sito meteogiuliacci.it. Ora Giuliacci interviene per anticipare gli sviluppi di mercoledì 29 novembre. Il maltempo ci concederà una tregua ma non il freddo che, nelle prossime ore, si farà sentire con il secondo impulso di aria fredda di provenienza artica.

"Un secondo impulso di aria artica marittima - spiega Giuliacci nel suo video - interessa ancora tutta l'Italia ma senza i fenomeni di rilievo come nevicate che, in questi casi, ci si potrebbe aspettare. Qualche nevicata solo in Valle d'Aosta, piogge su Sardegna e Calabria. Ci sarà freddo ovunque: massime intorno agli 8-12 gradi, 13-15 solo su Puglia, Calabria e Sicilia. Forti gelate sulle regioni settentrionali".