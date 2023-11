Meteo, maltempo in pausa ma...Sottocorona: "Questa struttura ruota", che succede

28 novembre 2023 a

Con una mappa che illustrava la zona di bassa pressione, cioè la causa del maltempo che sta interessando la penisola italiana, Paolo Sottocorona ha anticipato la possibilità che le piogge si allontanino dall'Italia. In diretta su La7, come tutte le mattine, l'esperto ha diffuso le ultime previsioni meteo. "Sembra che ci sia un miglioramento, in realtà sembra che questa struttura ruoti, si muova. Quindi non è escluso che rientri sull'Italia", ha premesso. Oggi, "soprattutto sulla zona centro-meridionale tirrenica ci sono ancora fenomeni intensi. La tendenza è per un’attenuazione del maltempo, ma aspettiamo ancora qualche ora. Non al Nord, ma al centro-sud qualcosa ci può essere", ha continuato.

"In realtà domani c'è una pausa. Qualche debole pioggia c'è, il nero delle nuvole c'è, ma non c'è maltempo. Sono tutti fenomeni piuttosto blandi, a parte questa piccolissima zona fra Romagna e Marche", ha spiegato Sottocorona, che, però, ha specificato che si tratta solamente di una pausa. Per la giornata di giovedì, infatti, si attende il ritorno del maltempo "forte" al Nord, "Appennino settentrionale, alta Toscana, Liguria con precipitazioni intense". Il meteorologo ha spiegato che "i fenomeni, che per molti giorni sono passati al di là dell'arco alpino, cominciano a toccarlo". Questo vuol dire che ci saranno precipitazioni intense anche sul versante italiano.

Sulle zone del Centro, sebbene sia preventivabile una differenza, "le piogge ci sono, si attenuano quando si arriva al Sud". Per quanto riguarda le temperature, "le massime previste per la giornata di oggi, come si dice, fanno quello che possono. Non sono particolarmente bassi. La tendenza tra oggi e domani è in prevalente diminuzione", ha concluso l'esperto.