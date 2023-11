Meteo, bomba di Giuliacci: arriva la neve. La data da segnare in rosso

28 novembre 2023 a

Gli esperti prevedono un peggioramento delle condizioni meteorologiche in Italia e, già da qualche giorno, si parla della possibilità dell'arrivo della neve. Tuttavia, in un mare di notizie più o meno attendibili, è il colonnello Mario Giuliacci a fare chiarezza e a confermare che sì, presto alcune regioni del nostro Paese potrebbero essere coperte dalla cosiddetta "dama bianca". "L'aria fredda preesistente ha creato le condizioni per lo sviluppo di precipitazioni nevose fino a quote di bassa collina", scrive il team del fisico dell'atmosfera sul sito meteogiuliacci.it .

Ma quando bisogna aspettarsi l'arrivo dei fiocchi? Per gli esperti non c'è dubbio: giovedì 30 è la data da segnare in rosso. "Un corposo fronte atlantico dovrebbe valicare le Alpi e portare precipitazioni molto diffuse su tutto il Nord Italia. Se escludiamo il basso Piemonte, che dovrebbe ricevere pochissimo, altrove le precipitazioni dovrebbero risultare essere abbondanti", si legge. La neve dovrebbe raggiungere quote molto basse. "Ci aspettiamo nevicate fino sul fondovalle in tutte le Alpi, dalla Valle d'Aosta al Trentino Alto Adige", avvisano i meteorologi. Il fronte durerà anche il giorno successivo, venerdì 1 dicembre, quando, però, "il richiamo umido sarà più marcato e la quota neve in rapido rialzo".