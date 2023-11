Rai, l'ad Roberto Sergio rivela la verità: "Nessuna chiusura di programmi Rai"

27 novembre 2023 a

Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, risponde alle presunte indiscrezioni stampa che parlano di chiusura anticipata di programmi tv in onda sul servizio pubblico. Secondo Roberto Sergio non ci sarebbe nulla di fondato e la programmazione Rai si sta semplicemente avvicinando alla fine dei palinsesti autunnali.

«Ancora una volta alcuni organi di stampa riportano notizie completamente diverse dalla realtà, frutto di una libera interpretazione». L'ha dichiarato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che ha aggiunto: «Parlare di "chiusure anticipate" di alcuni programmi, infatti, è fuorviante. È chiaro che dovremo fare una valutazione anche in riferimento all’andamento dei singoli programmi approfittando della pausa natalizia - ha precisato - come detto alla presentazione lo scorso luglio, i palinsesti autunnali terminano nel mese di dicembre. Quindi, nessuna chiusura anticipata, come qualcuno ha voluto strumentalmente rimarcare».