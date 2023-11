Rai, Davide Di Pietro consigliere espresso dai dipendenti

23 novembre 2023 a

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunito a Roma, ha preso atto dell’elezione di Davide Di Pietro a Consigliere espresso dai dipendenti e ha dato mandato alla Presidente Marinella Soldi di convocare l’Assemblea degli azionisti il prossimo 5 dicembre per procedere alla relativa nomina.

Nel corso della seduta il Consiglio ha votato e approvato due delibere che riguardano il Piano strategico immobiliare dell’azienda. La prima delibera prevede la vendita a pacchetto, nel 2026, di alcuni immobili valutati non più strategici. L'operazione è ritenuta necessaria per determinare i benefici previsti dal Piano Immobiliare approvato a luglio 2022 e, dunque, contribuire alla sostenibilità economico-finanziaria delle successive iniziative di riqualificazione del parco immobiliare Rai.

La seconda delibera approvata in Consiglio di amministrazione riguarda l’accordo quadro vincolante tra Rai e Fondazione Fiera Milano per la rilocalizzazione, nel 2029, del Centro di Produzione Rai di Milano su una porzione dell'area denominata MiCo Nord. L'operazione consentirà di superare l'inadeguatezza complessiva degli insediamenti milanesi, di accentrare in un unico polo produttivo le attività e di disporre di un asset sviluppato secondo criteri di ecosostenibilità. L’obiettivo è di favorire un upgrade funzionale, anche in termini di digitalizzazione, di migliorare modalità e qualità del lavoro, nonché di assicurare, nell’ambito del Piano immobiliare, un significativo miglioramento in termini di fabbisogno finanziario di qui al 2032.