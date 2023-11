Kimberly Bonvissuto, ansia per la 20enne scomparsa: "Doveva vedere un ragazzo"

26 novembre 2023 a

a

a

Ore d'ansia per Kimberly Bonvissuto, la ragazza di 20 anni scomparsa da Busto Arsizio (Varese) lunedì scorso. La giovane è uscita di casa nel pomeriggio per incontrare un ragazze, di cui però nessuno sa nulla, neanche la cugina che aveva "coperto" Kimberly con la famiglia dicenbdo che avrebbero passato il pomeriggio insieme. In serata la 20enne aveva chiamato a casa dicendo che avrebbe cenato fuori e sarebbe rientrata alle 22, ma da allora se ne sono perse le tracce e il cellulare risulta spento.

Sospiro di sollievo, ritrovata la 16enne scomparsa in Veneto

"Sono tanti giorni che manca da casa, non sappiamo niente. Siamo veramente preoccupati", ha detto ai microfoni di Sky TG24 la zia della ragazza. "Kimberly, per favore, torna! Non abbiamo più vita, ci manchi", è l'appello della donna in lacrime mentre il padre della ragazza dice soltanto: "Voglio solo continuare a cercarla".

Contro la violenza "novità senza precedenti". La proposta che spiazza Maggioni