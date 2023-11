Giulia Cecchettin, Turetta tradito dall'ultimo acquisto online: verso la premeditazione?

25 novembre 2023 a

Filippo Turetta arriverà oggi in Italia e verrà portato nel carcere 'Montorio' di Verona dove tra lunedì e martedì verrà interrogato dal Gip di Venezia e dal sostituto procuratore, titolare dell'inchiesta sull'omicidio di Giulia Cecchettin. L'arrivo del presunto killer nel nostro Paese dalla Germania, è previsto per le 12,30 e la traduzione avverrà a bordo di volo militare che dall'aeroporto di Francoforte atterrerà probabilmente a Venezia, salvo variazioni del piano di volo. La consegna di Turetta alle autorità italiane, aveva riferito in precedenza il portavoce, avverrà "all’interno dell’area di sicurezza dell’aeroporto di Francoforte". Il primo dicembre alle 9, invece, è stata programmata, all'istituto di medicina legale di Padova, l'autopsia sul cadavere della vittima, a cui parteciperà anche il consulente medico legale Antonello Cirnelli, nominato dai familiari di Giulia Cecchettin. In quella sede, si stabilirà l'orario approssimativo della morte, la causa del decesso, se dissanguamento o asfissia, e il numero delle coltellate che Turetta avrebbe inferto su Giulia.

"Turetta non aveva premeditato nulla". L'impossibile errore, la tesi che fa insorgere lo studio

Intanto proseguono le indagini e, giorno dopo giorno, emergono dettagli che contribuiscono a fare chiarezza su quanto avvenuto. Oggi, in particolar modo, emerge che Filippo Turetta avrebbe acquistato online del nastro adesivo compatibile con quel pezzo di scotch che è stato ritrovato nella zona industriale di Fossò (Venezia), dove Giulia Cecchettin subì l'ultima fase dell'aggressione. Ciò che però più salta all'occhio è la notizia secondo sui il ragazzo avrebbe comprato lo scotch due o tre giorni prima dell11 novembre. L'ipotesi secondo cui il 22enne avrebbe pensato e organizzato tutto precedentemente all'azione diventa sempre più credibile. Gli inquirenti sono al lavoro per valutare di contestare a Turetta l'aggravante della premeditazione e anche il reato di occultamento del cadavere.