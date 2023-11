Meteo, Paolo Sottocorona: "La zona è ancora attiva"

24 novembre 2023 a

Meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da un sensibile calo delle temperature con minime che scenderanno anche di 4-5 gradi. Tendenzialmente, però, i prossimi giorni saranno caratterizzati da zone grigie molto diffuse.

"La zona di bassa pressione è ancora attiva, soprattutto in Sicilia. Venerdì 24 ci saranno schiarite a nord ma la giornata sarà prevalentemente grigia sul resto della Penisola. Sabato 25 qualche fenomeno intenso si registrerà sul versante adriatico e ancora qualche pioggia al sud. Per il resto farà molto freddo. Domenica 26, invece, il maltempo si sposterà verso il mare e verso il Gargano. Qualche debole pioggia ci sarà in Liguria ma la giornata sarà più grigia che altro. Per quanto riguarda le temperature nelle prossime 24 ore il freddo aumenterà e ci saranno almeno 4-5 gradi in meno".