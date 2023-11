Meteo, Giuliacci anticipa l'arrivo di freddo e gelate: l'inverno piomba sull'Italia

23 novembre 2023 a

Che tempo farà nei prossimi dieci giorni? A fare un quadro della situazione del meteo fino al 2 dicembre è il colonnello Mario Giuliacci, che in un intervento sul proprio canale YouTube ha fornito le previsioni: “Il primo dicembre inizia ufficialmente l'inverno dal punto di vista climatico e quest'anno l'inverno sembra essere puntuale all'appuntamento. Nei prossimi dieci giorni avremo eventi tipicamente invernali. Piogge 7 giorni su 10, soprattutto al Centro-Sud, nevicate sulle Alpi, persino sull'Appennino, dall'Emilia fino alla Calabria, venti forti, gelate al Centro-Nord, calo delle temperature, fino ad avere sensazione di freddo, dal 26 novembre al 2 dicembre. Le piogge saranno dovute a tre perturbazioni, una che arriverà il 24 novembre, con piogge al Centro-Sud e di forte intensità sulla Calabria. Una seconda perturbazione tra il 25 e il 28 di novembre, ancora al Centro-Sud. La terza perturbazione tra il 30 novembre e il 2 dicembre sulla regione di Nord-Est e al Centro-Sud.

Meteo, cambia tutto. Giuliacci: "Che inverno ci aspetta"

“Le piogge – proseguono le previsioni di Giuliacci - saranno super abbondanti sulla Campania e sulla Calabria. C'è assenza di piogge su Piemonte, Ponente Ligure e ovest della Lombardia. Il 25 e il 26 nevicate sulle Alpi a quote oltre i 500-1000 metri. Nevicate anche il 27-28 di novembre su Abruzzo, Molise, Gargano e Lucania, nevicate anche tra il 30 di novembre e il 1 dicembre sulle Alpi oltre i 500 metri. Gelate al Centro-Nord fra il 26 e il 29 di novembre e tra il 3 e il 5 di dicembre. Freddo al Centro-Nord, dal 26 novembre, con massime intorno ai 10 gradi. Freddo anche al Sud dal 26 novembre, sia per temperature inferiori ai 15 gradi, sia – chiosa il meteorologo - per venti freddi dai Balcani”.