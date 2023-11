Meteo, com'è cambiato il clima. Giuliacci: che inverno ci aspetta

22 novembre 2023 a

Meteo, negli ultimi anni è chiaro che qualcosa sta accadendo da punto di vista climatico. Fino a qualche anno fa, l'autunno era caratterizzato da un periodo piovoso e influenzato in maniera determinante dalle correnti atlantiche che venivano da ovest. Ora tutto questo non accade più. Almeno com'eravamo abituati prima. Di tutto questo si è occupato il sito meteogiuliacci.it che ha dedicato parte del suo spazio online a spiegarci cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime stagioni "fredde".

La "colata artica" che cambia tutto, Giuliacci: quando arriva l'inverno vero

Innanzitutto l'elemento che si è sentito di più è certamente il riscaldamento globale. Insomma fa più caldo in ogni stagione e in qualunque periodo dell'anno. Da qualche tempo, inoltre, in autunno piove "male": le piogge sono concentrate in poco tempo e si abbattono su territori molto più circoscritti rispetto al recente passato. Per quanto riguarda il periodo propriamente più freddo, poi, l’inverno è diventato solo una serie di brevi episodi e non più una stagione come la conoscevamo fino a qualche decennio fa.