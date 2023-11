Meteo, occhio a queste regioni. Sottocorona: "Maltempo molto forte"

22 novembre 2023 a

C'è una zona di alta pressione che ci separa dalle forti perturbazioni atlantiche ma il maltempo in Italia c'è ancora. A dare le ultime previsioni del tempo mercoledì 22 novembre è Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7 nel corso del tg. Infatti ci sono temporali a ovest della Sardegna e davanti alle coste adriatiche, afferma l'esperto, "e la previsione per la giornata di oggi non dà molta attenuazione anche sulle regioni centrali". Il versante adriatico, più che quello tirrenico, è il più interessato perché venti forti e freddi arrivano da est. In Sardegna sono attesi fenomeni intensi e c'è una zona molto attiva anche al Sud che coinvolge la Puglia, nella cui parte meridionale sono previsti "fenomeni fortissimi. Insomma il maltempo c'è ancora ed è molto forte", spiega Sottocorona.

Il maltempo porta piogge abbondantissime e allerte. Ma Sottocorona avvisa: non è finita

La giornata di giovedì 23 novembre si attenua in parte al centro, ma rimane una situazione di maltempo molto forte sulla Sardegna e in tutto il basso Tirreno, il Sud peninsulare, sulla zona dell'Abruzzo e del Molise. Ma la situazione sarà via via in attenuazione col passare delle ore, anche se venerdì 24 novembre quasi l'intero Sud sarà interessato da piogge moderate. Sul fronte delle temperature in buona parte del Centro-Nord siamo sotto i 10 gradi e il calo coinvolgerà presto anche il Sud.