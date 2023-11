Meteo, la "colata artica" che cambia tutto. Giuliacci: quando arriva l'inverno vero

22 novembre 2023 a

Dopo una breve tregua dalle piogge battenti e qualche ora di sole, "l’Italia verrà colpita da un affondo di aria polare che abbasserà decisamente le temperature tanto da arrivare sotto le medie del periodo". Nella giornata di sabato 25 novembre arriverà anche il maltempo sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, a causa del "transito di una vasta area depressionaria che porterà piogge abbondanti e forti venti di Maestrale". Questo è il quadro disegnato dal team del colonnello Mario Giuliacci. Fuori gli ombrelli e gli indumenti pesanti, dunque.

Un netto cambio di passo si avrà domenica 26 novembre. Secondo quanto riportato da meteogiuliacci.it , "la perturbazione evolverà verso la Grecia, lasciando sull'Italia ampie schiarite e il tracollo delle temperature". Prevista quindi la prima ondata di freddo vero. I termometri torneranno a scendere: il motivo? L’arrivo di una "corrente d’aria gelida di origine artico-continentale proveniente dalle zone di nord orientali dell’Europa". I meteorologi parlano ora di "inverno vero".

Caleranno le temperature e, in questa occasione, andranno "fin sotto lo zero nelle regioni settentrionali soprattutto di notte e al primo mattino. Sulle Alpi sono attese isoterme a 1500 metri fino a -4/-6 °C e sull’Appennino fino a -2°C quindi sono attese nevicate fino a quote molto basse sull’arco alpino e a quote collinari in Appennino". Diversa la situazione nelle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori. Gli esperti avvertono: "Forti venti aumenteranno la sensazione del freddo percepito".