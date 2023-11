Roma, Piantedosi in visita alle scuole ebraiche. “Non ci sentiamo tranquilli”, l'allarme

21 novembre 2023 a

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è recato questa mattina al portico di Ottavia a Roma per visitare le scuole ebraiche. Accompagnato dal prefetto di Roma Lamberto Giannini e dal presidente della comunità ebraica romana Victor Fadlun, Piantedosi ha incontrato gli studenti e i docenti.

“Non ci sentiamo tranquilli rispetto alle espressioni dure nelle università e nelle scuole. È una corrente carsica di antisemitismo che credevamo fosse un ricordo del passato. Invece è spazzatura che fuoriesce in luoghi nevralgici dell’istruzione e della cultura. Siamo convinti però che il nostro Stato, l’Italia, abbia gli anticorpi per combattere questa malattia che se prendesse il sopravvento ci porterebbe a esiti molto pesanti”, le parole al termine dell’evento del presidente della comunità ebraica romana Fadlun. “Su questo - ha spiegato l’esponente ebraico - il ministro ci ha rassicurato, è vicino e sensibile come tutte le nostre istituzioni a queste tematiche”. Nelle scorse settimane sono stati molti gli episodi di antisemitismo registrati nella zona, con anche alcune pietre d'inciampo prese di mira a Trastevere.