Benzina, ottima notizia per i portafogli: prezzi ancora in calo, gli aggiornamenti

Una buona notizia per i portafogli degli italiani. I prezzi dei carburanti continuano a diminuire nonostante il terremoto dovuto al conflitto scoppiato tra Israele e Hamas e, quindi, alla conseguente rottura degli equilibri economici mondiali. Dopo un'estate all'insegna dei rialzi, che aveva portato i costi a schizzare sopra ai due euro al litro, si registra ora un ulteriore calo rispetto alle recenti riduzioni. La media nazionale della benzina in self service scende sotto quota 1,82 euro al litro, molto vicino al minimo dell'anno di 1,81 euro al litro toccato nel mese di maggio.

Lunga tregua sui prezzi di benzina e diesel. Cala tutto alla pompa

Il gasolio self, invece, è a 1,8 euro, al livello di inizio agosto. A indicare questi dati è la rilevazione di Staffetta quotidiana, secondo cui Ip ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Per Q8 si registra un ribasso di 1,5 centesimi sulla benzina e di un centesimo sul gasolio, per Tamoil -1 centesimo sul gasolio. Sulle autostrade, i prezzi medi della benzina in modalità self service si fermano a 1,907 euro/litro (servito 2,171), quelli del gasolio self service a 1,887 euro/litro (servito 2,157), quelli del Gpl a 0,851 euro/litro e quelli del metano a 1,530 euro/kg.