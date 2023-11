Prezzi benzina, pioggia di ribassi alla pompa. Cala pure il diesel

14 novembre 2023 a

a

a

Ancora in lieve calo i prezzi dei carburanti alla pompa, nonostante il nuovo aumento delle quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Per Tamoil si registra un ribasso di un centesimo al litro sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,832 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,832, pompe bianche 1,832), diesel self service a 1,817 euro/litro (-1, compagnie 1,817, pompe bianche 1,818). Benzina servito a 1,973 euro/litro (-1, compagnie 2,011, pompe bianche 1,896), diesel servito a 1,957 euro/litro (-2, compagnie 1,995, pompe bianche 1,880). Gpl servito a 0,721 euro/litro (invariato, compagnie 0,730, pompe bianche 0,711), metano servito a 1,452 euro/kg (invariato, compagnie 1,457, pompe bianche 1,449), Gnl 1,423 euro/kg (+1, compagnie 1,421 euro/kg, pompe bianche 1,425 euro/kg).

Nuova fiammata dei prezzi in vista. La Bce non vuole tagliare i tassi

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,920 euro/litro (servito 2,186), gasolio self service 1,905 euro/litro (servito 2,176), Gpl 0,853 euro/litro, metano 1,530 euro/kg, Gnl 1,472 euro/kg.