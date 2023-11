Giulia Cecchettin, Myrta Merlino crolla in diretta: "Parliamo di vita"

17 novembre 2023 a

Anche Pomeriggio Cinque, il programma di approfondimento giornalistico targato Mediaset, ha dedicato un ampio spazio alla storia di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa nel nulla insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. In collegamento con lo studio di Canale 5 ci sono state prima la nonna della ragazza e poi la sorella. "Filippo non lo conoscevo, l'ho visto solo in occasione del funerale della mamma di Giulia. Sapevo che all'inizio erano innamorati, ma poi naturalmente le cose fra loro sono cambiate", ha raccontato la signora Carla. La parola è passata a Elena, la sorella della 22enne che, dal salotto di casa sua, ha aggiunto: "Chiunque li conoscesse capiva che c'era qualcosa che non andava. La mia situazione di comprensione era più ampia. La gelosia era un brutto segnale. Giulia era molto legata alle persone che le stavano vicino e non solitaria. Stava iniziando ad aprirsi al mondo e lui (l'ex fidanzato, ndr) può aver percepito questa cosa come un distaccamento".

A quel punto Myrta Merlino ha ricordato ai telespettatori che Giulia aveva la passione per il disegno e per la musica e ha mandato in onda un filmato a lei dedicato. Quando la clip è finita, la sorella non ha trattenuto le lacrime e, con il microfono vicino alla bocca, non è riuscita a parlare. "Noi speriamo con tutto il cuore che sia ancora viva, che possa tornare a casa. Elena, qual è la speranza che tu oggi riesci a tenere viva dentro di te?", ha chiesto la giornalista alla sorella della giovane scomparsa. Elena è scoppiata a piangere e Myrta, a sua volta, è crollata in diretta. "Se Elena non se la sente, non fa niente. È molto difficile. Parliamo di giallo, di cronaca, ma è vita", ha concluso la conduttrice.