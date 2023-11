Ragazzi scomparsi, i genitori di Fillippo sperano: "Forse Giulia è consenziente"

16 novembre 2023 a

Non vogliono arrendersi all'ipotesi che il figlio, il 22enne Filippo Turetta, possa aver fatto del male alla ex fidanzata, la coetanea Giulia Cecchettin. I due ragazzi sono scomparsi da Vigonovo, in provincia di Venezia, sabato sera. Lei si sarebbe dovuta laureare oggi, e ogni ora che passa le speranze che la vicenda si concluda con un lieto fine si riducono. "Ci hanno dato ancora delle speranze, al contrario di quello che avevamo letto dai giornali precedentemente", hanno detto i genitori di Filippo Turetta a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1. "Ci hanno fatto portare la scatola di un vecchio tablet di mio figlio, ci hanno chiesto informazioni sui posti che frequentava, dove andava con Giulia nell’ultimo anno, perché facevano dei bei viaggi insieme, sono andati a Praga a marzo, i posti che conosceva anche da ragazzo. Al momento non c’è una pista sicura, sì sappiamo del sangue, ma può essere qualunque cosa, potrebbe essere che lei alla fine sia consenziente o che sia andata via con lui per assecondarlo", afferma la coppia.

Fillippo "voleva tanto bene a Giulia, stavano insieme, si lasciavano, stava male quando lei magari rifiutava di vederlo, però aspettava con la speranza di tornare insieme ma anche solo di uscire. Lei stava preparando la tesi, aveva meno tempo da dedicargli, poi aveva avuto purtroppo anche la mancanza della mamma; quindi, aveva meno tempo rispetto all’anno precedente. Si erano lasciati, ma anche lei gli voleva bene, però aveva tanti pensieri" dicono i due genitori visibilmente scossi dalla vicenda.

Non credono alle ipotesi peggiori: "Quello che sta succedendo non riflette per niente lui, pensiamo anche che, se lui avesse torto un capello a Giulia lei non avrebbe continuato a uscirci per un anno e mezzo, due. Sarà stato un po' possessivo, magari le controllava il telefono, ma alla fine sono ragazzini a vent’anni, però anche quando lei veniva a mangiare da noi erano tranquilli".

C'è poi la questione della laurea. Il ragazzo potrebbe aver cercato di impedirla perché avrebbe significato l'allontanamento definitivo di Giulia. "Filippo non ha mai fatto male a una mosca, sì era introverso un po' timido. Forse come abbiamo letto lui non voleva che lei si laureasse prima di lui, non lo sappiamo, ma in 22 anni non ha mai dato problemi, anche con gli altri ragazzi, anzi si è sempre tirato indietro, non è mai stato attaccabrighe. Abbiamo letto che lui era possessivo con Giulia, ma questo noi non lo sapevamo. Magari la sorella di Giulia lo sa perché la ragazza con lei si confidava", dicono i genitori del giovane che fanno un appello al figlio: "Qualsiasi cosa sia successa torna a casa ti prego, io e la mamma siamo qua, ti accogliamo con Giulia, si risolverà tutto".