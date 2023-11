Giulia Cecchettin, spunta la testimonianza del vicino: "Ho sentito urlare e..."

16 novembre 2023 a

a

a

Ore d'ansia per la famiglia di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa sabato sera da Vigonovo, in provincia di Venezia, insieme al suo ex fidanzato Filippo Turetta. Proprio oggi la 22enne avrebbe dovuto conseguire il suo titolo di laurea in ingegneria biomedica. Il padre della giovane ha lanciato un appello all'ex ragazzo della figlia: "Mi rivolgo a Filippo: Giulia non si è laureata, portacela a casa", ha detto parlando ai microfoni di Mattino 5. Del caso balzato agli onori di cronaca si è interessato anche il programma condotto da Federica Sciarelli. A Chi l'ha visto, infatti, è stata mandata in onda la testimonianza di un vicino di Giulia.

"Spero non sia la sua condanna". L'ipotesi choc, parla il papà di Giulia

"Bisogna pensare al suo futuro, continuare a volerle bene. Sappiamo che non è un allontanamento volontario, assolutamente", ha assicurato Gino Cecchettin, parlando della figlia di cui da giorni si è persa ogni traccia. "Giulia non lo farebbe mai senza avvisare. E' sempre stata diligente. Mi rivolgo a Filippo: se le vuoi bene, portala a casa. Dimostra il tuo amore in questo modo, poi si risolve tutto", ha aggiunto. L'ipotesi che più sta prendendo piede è quella secondo cui proprio la laurea sarebbe alla base di questa fuga. La ragazza sarebbe rientrata a Vigonovo solo nei fine settimana e questo avrebbe rappresentato un punto di non ritorno nel rapporto con l'ex fidanzato. A Chi l'ha visto è spuntata la testimonianza di un uomo che abita vicino alla 22enne e che ha sentito voci e urla sospette: "Ho sentito urlare e un litigio…", ha ammesso nel servizio mandato in onda su Rai 3.