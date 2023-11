Paolo Del Debbio: "Islamofobia su Mediaset? Ecco chi fomenta l'odio"

16 novembre 2023 a

Le comunità musulmane scrivono a Pier Silvio Berlusconi: basta islamofobia sulle reti Mediaset. Il conduttore di Dritto e rovescio Paolo Del Debbio respinge le accuse e contrattacca. Il presidente dell’Unione Comunità Islamiche d’Italia Yassine Lafram ha scritto una lettera aperta all’amministratore delegato del Biscione per lamentare la "deriva islamofoba" di alcune trasmissioni, in particolare di quelle su Rete 4. Non lo dice direttamente, ma nel mirino dell'Ucoii ci sarebbero Fuori dal coro di Mario Giordano e Dritto e rovescio, almeno secondo l'ipotesi della Stampa. Trasmissioni che dall'attacco di Hamas a Israele "sono orientate a dare dell’Islam una percezione fortemente negativa". Lafram chiede un cambio di rotta "per evitare che islamofobia e antisemitismo dilaghino in tv".

Mediaset non risponde con un comunicato ufficiale, ma fonti interne all'azienda citatati dal quotidiano torinese contestano l'accusa di islamofobia: "I nostri programmi giornalistici rispettano ogni punto di vista, i più diversi, in particolare su temi delicati come la questione mediorientale".

Accuse rispedite al mittente dallo stesso Del Debbio: "Quelli che dicono che si fomenta l'odio vadano a controllare cosa dicono certi Imam alla Barriera di Milano a Torino, o quello che ha detto l'Imam di Pisa o un Imam di Roma, o ancora quello che viene detto fuori da certe moschee sugli ebrei o sulla questione della donna. Io sono a posto con la coscienza ma ci sono Imam che sono ignoranti allo stato puro", attacca il giornalista intervistato dal quotidiano. "Se in Italia c'è dell'odio non è certamente una trasmissione che lo alimenta. Semmai le croci sulle case, le stelle di David, quello è antisemitismo e questo c'è in Italia", afferma il conduttore.

"Ho invitato molti Imam, di alcuni sono anche amico, ma se ce ne sono alcuni che hanno detto con chiarezza che Hamas è un'organizzazione terroristica, per altri è un'organizzazione di resistenza. Molti sono vaghi su questo punto", afferma Del Debbio che, se il presidente dell'Ucoi venisse a Dritto e rovescio, gli stenderebbe "il tappeto violaceo, come quello delle moschee, però sappia che prima di tutto gli domanderei una cosa: l'azione di Hamas è un'azione terroristica di stampo islamico o no? Poi si può parlare di tutto il resto, però prima deve rispondere a questo", afferma Del Debbio.