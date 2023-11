Migranti, Sea Watch allo scoperto: "In mare per sfidare il governo"

Christian Campigli 16 novembre 2023 a

Era ormai diventato il segreto di Pulcinella. Quello che tutti sapevano, ma che, almeno ufficialmente, restava (in parte) celato. Ora, persino l'ultimo velo di pudore è caduto. E la Sea Watch ha mostrato il suo volto autentico e ha dichiarato all'Europa il suo scopo principale. Salvare le persone in mare? Macché. Quello viene dopo. Il fine ultimo dell'ong tedesca è destabilizzare il nostro Paese e cercare, con ogni mezzo, di far cadere il governo di centrodestra. Quello dei pericolosi fascisti. Un esecutivo nato grazie ad una maggioranza parlamentare eletta, andrebbe ricordato ai paladini del politicamente corretto, dopo un libero e democratico voto popolare. Ma al braccio armato della sinistra immigrazionista, no border, agli intellettuali da salotto che teorizzano l'arrivo di tutta l'Africa in Italia questo poco importa. «Stiamo inviando una nave contro le politiche migratorie di estrema destra dell'Italia, contro gli attacchi all'asilo e ai diritti umani da parte dell'Unione Europea e contro i tentativi di criminalizzazione da parte del governo tedesco. Ma soprattutto la Sea-Watch 5 difenderà il diritto alla vita».

L'annuncio della nuova missione assomiglia in modo incredibile ad un manifesto politico. Una sorta di sfida. Un proclama indirizzato contro l'esecutivo Meloni, ma anche visibilmente ostile a Bruxelles e al governo teutonico. Due istituzioni che, dopo anni di lassismo, hanno finalmente capito (almeno sulla carta) come le coste della Sicilia e della Calabria, della Puglia e della Sardegna non disegnino esclusivamente i confini italiani, ma anche quelli europei.

Una nuova gigantesca nave, la Sea Watch 5, in grado di ospitare a bordo oltre cinquecento persone, oltre all'equipaggio. Una mastodontica caravella, partita ieri sera da Vinaros, in Spagna, per la sua prima missione. «Mentre l’Unione Europea ignora il dramma delle morti in mare, mentre gli stati europei lanciano attacchi frontali all’asilo e ai diritti umani, la Sea-Watch 5 prende il largo con il suo equipaggio di 29 persone, con una struttura, ambienti e strumentazione all’avanguardia per soccorrere chiunque ne abbia bisogno. Nonostante le politiche razziste, nonostante gli attacchi e la criminalizzazione». Il velo è caduto. E la principale ong tedesca si è dichiarata per quello che, in realtà, è sempre stata: il braccio armato della sinistra immigrazionista.