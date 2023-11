Firenze, scritta antisemita all'ateneo: "Fuori Israele dall'università"

Christian Campigli 15 novembre 2023 a

Un'espressione orrenda. Resa ancora più squallida perché quella scritta è apparsa sul muro della dimora della conoscenza, del sapere, dell'intelletto. Una presa di posizione politica chiara, netta e perentoria. Perché, mai come oggi, non schierarsi equivale ad essere complici. Una parete del Polo Universitario di Firenze è stata imbrattata con una frase delirante. “Fuori Israele dall'Unifi. Palestina libera”. Accanto, l'immancabile bandiera rossa, nera, verde e bianca.

“Ho provveduto a chiedere alla Rettrice l’immediata rimozione della scritta. Chiedo inoltre alla rettrice, al sindaco e a tutte le forze politiche di condannare queste frasi frutto anche dei poco illuminati professori che hanno firmato l’appello per interrompere le relazioni scientifiche con le università israeliane – ha scritto sulla propria pagina Facebook Marco Carrai, console onorario di Israele - È bastato solo un giorno per iniziare con questo nuovo attacco di antisemitismo. Chiedo inoltre di provvedere a fare una informazione a tutti gli studenti su cosa sia l’antisemitismo e la persecuzione del popolo ebraico perché si rendano conto in che spirale il mondo potrebbe ricadere”.

Pronta la presa di posizione del responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. “C'è chi continua a gettare benzina sulla grave situazione di crisi in Medio Oriente, millantando di agire in nome della pace. Una scritta che arriva all'indomani dell'appello pubblicato da un gruppo di professori per chiedere agli atenei di sospendere le relazioni con le università israeliane. Si tratta di una richiesta irresponsabile e da condannare, che alimenta i peggiori istinti di un sempre più pericoloso antisemitismo messo oggi in scena dai soliti facinorosi dei collettivi universitari, abituati da sempre a cercare lo scontro e a discriminare chi non la pensa come loro”. Ferma la condanna dell'eurodeputato della Lega, Susanna Ceccardi. “Sono disgustata dall’ennesima scritta antisemita comparsa su un muro del polo universitario di Firenze. Purtroppo questo è anche il frutto della scandalosa campagna ideologica scatenata dal gruppo di professori che ha firmato l’appello per interrompere le relazioni scientifiche contro le università israeliane. Mi aspetto che la vergognosa frase persecutoria venga quanto prima cancellata, auspico che chi ha vergato questa infamia venga individuato e punito per il suo gesto e soprattutto invito i vertici delle situazioni politiche e universitarie fiorentine a condannare senza se e senza ma questo ennesimo sfregio al popolo ebraico”.