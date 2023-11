Pensioni, sorpresa nel cedolino di dicembre: gli aumenti per scaglione

Sullo stesso argomento: Landini fa i capricci e insiste con lo sciopero. E Schlein lo difende

Piacevole sorpresa nel cedolino_ le pensioni di dicembre fanno entrare qualche soldo in più nelle tasche degli italiani. A fare i conti sulle rivalutazioni Inps è Libero che spiega come sarà il cedolino che l'ente previdenziale comunicherà tra pochi giorni. L'assegno, infatti, sarà costituito dal dato base rivalutato sull’inflazione stimata (e finale) del 2022, dalla tredicesima e dal bonus che verrà accreditato solo ad alcuni aventi diritto. In generale, parliamo di una platea di 18 m,milioni di italiani. Sulla rivalutazione all’inflazione (+0,8%) "per gli assegni che vanno da un minimo di 544 euro a un massimo di 570 arriveranno 44,66 e 46,82 euro in più". L’aumento una tantum cresce con l’importo base. "Gli assegni da 750 euro e quelli fino a 1.000 euro avranno un aumento da 66 e 88 euro sul cedolino", e "aumenti da 110 euro, 132 e 154 per la fascia di pensioni con importo medio di 1.250 euro, 1.500 euro e 1.750 euro. Incrementi più consistenti per quanto riguarda le pensioni dai 2.000 euro in su. Entreranno 176 euro nelle tasche di chi è alla soglia dei 2.000; 187,00 euro in più per chi percepisce una pensione di 2.500 euro e ben 139,92 per chi prende 3.000 euro", si legge sul quotidiano.

In base al meccanismo previsto, "chi ha una pensione da 3.500 avrà un aumento di 144 euro, per gli assegni da 4.000 l’aumento sarà di 165,00 euro, mentre si scende a 146,52 euro per gli accrediti da 4.500 euro. Per le pensioni che raggiungono i 5.000 e i 6.000 euro arriveranno 162,80 euro e 168,96 euro in più. Oltre i 7.000 invece gli arretrati arrivano a 197,12 euro".

Nel cedolino di dicembre ci sarà anche la tredicesima, su cui non vengono applicate una serie di detrazioni. È poi il mese del “bonus tredicesima” di 154,94 euro riservato a una precisa fascia di pensionati che riceve un assegno particolarmente basso: parliamo di chi ha un trattamento previdenziale a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, coloro che hanno "forme sostitutive, esclusive o esonerative o prestazioni previdenziali obbligatori gestiti da enti privatizzati. In questo caso se la pensione è sotto la soglia minima di 7.438,62 euro annui (circa 600 euro al mese)". A questi pensionati andrà il bonus che si va ad aggiungere all'assegno del cedolino di dicembre.