Indi Gregory trasferita nell'hospice per il fine vita. Il padre: “Mascherina per una settimana”

11 novembre 2023 a

a

a

La piccola Indi Gregory è stata trasferita nell’hospice individuato per la sospensione dei supporti vitali e le procedure sono in corso. Ad annunciarlo all’Adnkronos Salute è Simone Pillon, legale che ha seguito la famiglia della bimba in Italia, nel suo tentativo di salvare la figlia di 8 mesi affetta da una grave e rara malattia mitocondriale. Il padre ha riferito che Indi è stata trasferita dall’ospedale all’hospice in ambulanza, scortata dalla polizia. Sempre secondo quanto riportato dal papà, in ambulanza la piccola ha dormito.

La piccola Indi Gregory non va dimenticata

«Ora in hospice hanno iniziato a rimuovere i supporti vitali» le parole di Dean Gregroy, alla quale i giudici Uk hanno negato il trasferimento in Italia dove l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma si era detto pronto ad accogliere la figlia. Ora alla bambina verrà tolto il ventilatore e le verrà messa una maschera per l’ossigeno che potrà tenere per una settimana. «Spero che la mia guerriera sopravviva fino a lunedì, sono istrutto e arrabbiato perché il Regno Unito ha condannato a morte una bambina ancora viva invece di accettare l’offerta dell’Italia di curarla senza alcun costo per il governo britannico», lo sfogo del genitore.