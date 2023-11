Superbonus, conto choc del totem M5s: oltre 90 miliardi a carico dello Stato

Christian Campigli 09 novembre 2023 a

La legge simbolo dei Grillini. Una norma sicuramente utile per far ripartire un settore, quello edilizio, da sempre traino del Paese. Ma scritta così male, in modo talmente approssimativo dall'aver messo in crisi migliaia di aziende (che oggi rischiano di chiudere), di proprietari di immobili (numerosi si sono ritrovati con lavori lasciati a metà, a distanza di oltre un anno) e banche (che hanno contenzioni ancora aperti). Il Superbonus, il cosidetto 110%, rischia di passare alla storia anche per un altro, catastrofico risultato: quello di aver danneggiato i conti pubblici italiani.

Al 31 ottobre scorso gli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus sono saliti a 92,42 miliardi dagli 88,17 miliardi di settembre. Lo ha reso noto l'Enea (l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) precisando che le detrazioni maturate per i lavori conclusi, onere a carico dello Stato, sono 83,87 miliardi in crescita dai 79,33 precedenti. Nella tabella sul dato nazionale Enea indica in 93,81 miliardi il totale degli investimenti (comprese le somme non ammesse a detrazione). Il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è 76,62 miliardi, pari all'82,9% dei lavori realizzati.

Il numero totale degli edifici interessati è 438.137 (pari alle asseverazioni depositate) di cui 84.757 condomini. Gli investimenti totali sono a quota 54,48 miliardi, di cui ammessi a detrazione 54,10 miliardi; quelli realizzati ammessi a detrazione ammontano a 41,08 miliardi. L'investimento medio è di 642.852 euro. Sono 237.925 gli edifici unifamiliari per un totale di investimenti di 27,95 miliardi di cui 27,17 ammessi a detrazione. I lavori già realizzati ammessi hanno un valore di 25,04 miliardi. L'investimento medio ammonta a 117.501 euro. Sono 115.448 gli immobili funzionalmente indipendenti per 11,37 miliardi di investimenti complessivi di cui 27,17 ammessi a detrazione. Il totale dei lavori realizzati vale 25,04 miliardi. Per queste costruzioni l'investimento medio è 98.532 euro.