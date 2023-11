Migranti e terrorismo, Piantedosi: foreign fighter sulla "rotta balcanica"

07 novembre 2023 a

I foreign fighters di ritornosulla "rotta balcanica" rappresentano un rischio concreto per la sicurezza. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso di una audizione davanti al comitato Schengen, ha spiegato che "gli oltre 1.000 combattenti, di origine o provenienza balcanica, a suo tempo partiti per i teatri siriano e iracheno e i circa 400 già rientrati nei territori dei Balcani rappresentano evidenti vettori di rischio per la sicurezza europea e nazionale, specie in ragione dell’expertise militare acquisita e dei legami, talora forti, stabiliti con la diaspora in Europa". La "rotta balcanica" dell'immigrazione irregolare infatti "ricomprende un insieme di territori che attraversano diversi Stati dell’area interessati storicamente da una forte presenza islamista, rafforzata da un notevole numero di returnées dai teatri di guerra del Medio-Oriente. Da tali territori si irradia verso l’Europa centrale, interessando anche l’Italia, una diaspora connotata spesso dalla presenza di soggetti che costituiscono una minaccia per la sicurezza", ha rimarcato il ministro.

Al 31 ottobre 2023, ha rivelato Piatedosi, sono state arrestate "12 persone contigue agli ambienti dell’estremismo di matrice religiosa e sei soggetti riconducibili a formazioni terroristiche di matrice politico-nazionalista", e sono state eseguite "58 espulsioni di stranieri pericolosi per la sicurezza nazionale". Dall’inizio del ripristino dei controlli alla frontiera italo-slovena al 5 novembre, "sono stati controllati in ingresso 28.573 persone ed oltre 15mila veicoli: sono state rintracciate 438 persone in posizione irregolare con 240 respingimenti e 15 arresti, dodici dei quali per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sessantacinque i denunciati", sono i dati resi noti dal ministro in audizione davanti al Comitato. Piantedosi, ricordando che il relativo blocco di Schengen "è stato prorogato al 19 novembre".