Indi Gregory, la mossa di Meloni per dare una speranza alla bambina inglese

Giorgia Meloni ha convocato un Consiglio dei ministri straordinario per conferire la cittadinanza italiana a Indi Gregory, la bambina inglese di otto mesi affetta da una malattia rara mitocondriale. L’Alta Corte di Londra aveva disposto la sospensione dei trattamenti vitali dalle ore 15 di oggi, nonostante le richieste della famiglia della bimba di trasferirla in Italia presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il governo, spiegano fonti di primo piano, sta conducendo questa trattativa da diverse settimane nella massima riservatezza. Il Cdm si è riunito alle ore 14.15. Il conferimento della cittadinanza italiana alla piccola Indi Gregory è avvenuto ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

«Oggi inizia un nuovo cammino per Indi, grazie di cuore al Governo e all’Italia per la cittadinanza ad Indi», la reazione all’Adnkronos Salute della famiglia di Indi Gregory tramite l’avvocato Simone Pillon. Indi è affetta da una malattia rara del Dna mitocondriale ed ricoverata al Queen’s Medical Centre di Nottingham, nel Regno Unito. Ora la cittadinanza italiana potrebbe cambiare le carte in tavola - è la speranza - e dare una possibilità alla famiglia di trasferire Indi al centro per le cure palliative e la riabilitazione dell’ospedale pediatrico capitolino. I genitori, di Ilkeston, nel Derbyshire, non erano riusciti a convincere neanche i giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) a Strasburgo a revocare la decisione di limitare legalmente il trattamento.