Alluvione in Toscana, il sindaco di Quarrata lancia l'allarme

05 novembre 2023 a

a

a

Allarme maltempo in Toscana. Dopo il disastro delle ultime ore, non si placa l'emergenza nell'Italia centrale. E proprio per evitare danni ulteriori, il sindaco di Quarrata, in provincia di Pistoia, ha lanciato un allarme social, esortando i suoi concittadini a salitre ai piani alti per avitare conseguenze drammatiche alla popolazione.

"Un miliardo per Comuni più sicuri". Il piano del ministro Musumeci

La nuova esondazione del torrente Stella ha allagato Quarrata (Pistoia) e il sindaco Gabriele Romiti parla di situazione critica. «A causa delle forti piogge cadute sulle zone già alluvionate, la situazione sulla Stella al ponte Torto è molto critica. Si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada», ha scritto Romiti su Facebook, e ha avvertito: «Si prevedono problemi anche per il vento forte: se potete, non mettetevi in viaggio»