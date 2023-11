Meteo, Giuliacci vede nero: maltempo inarrestabile, dove colpirà ancora

04 novembre 2023 a

Il maltempo ha travolto diverse regioni d'Italia. La tempesta Ciaran, oltre a innescare un crollo drastico delle temperature, ha dato il via a temporali e alluvioni e flagellato così parte del territorio della nostra penisola. Che tempo ci aspetta nelle prossime ore e nei prossimi giorni? È il team del colonnello Mario Giuliacci a fare chiarezza e ad annunciare che è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. "Nelle ultime ore una nuova ondata di maltempo ha colpito la nostra penisola e dopo una brevissima pausa arriverà un nuovo peggioramento nel corso del weekend", si legge sul sito meteogiuliacci.it .

Altro ciclone sull'Italia, Giuliacci lancia l'allarme: "Perché tanti eventi estremi"

Sono attese nuove precipitazioni per la giornata di oggi, sabato 4 novembre, e per quella di domani, domenica 5. Come spiegano gli esperti, "nelle ultime ore la Tempesta Ciaran ha portato temporali e forti venti in tutta Italia con conseguenze gravi soprattutto in Toscana". Qual è il rischio? "Bisogna ricordare che i terreni non sono in grado di assorbire nuove piogge, quindi avremo rischio di nuovi allagamenti".

La perturbazione non molla la presa. Sottocorona: "Situazione molto attiva"

Stando a quanto scrivono gli esperti, nella seconda parte della giornata di oggi "bisognerà fare attenzione alle regioni del Nord e alla Toscana perché le precipitazioni interesseranno soprattutto queste zone". Possibile anche l'arrivo della neve "a partire dai 1000 metri di quota in Valle d’Aosta, alto Piemonte, Lombardia, Cadore e Trentino Alto Adige". La squadra di Giuliacci avverte: "Sempre a causa dell’energia in gioco, provocata dagli intensi contrasti tra masse d’aria diverse, si potranno scatenare forti temporali su Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana e Lazio". Nella giornata di domani, poi, "il maltempo coinvolgerà anche il Centro Italia e a seguire, il Sud, soprattutto sul versante tirrenico, dove avremo temporali e forti venti sulle coste".