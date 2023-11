Maltempo Toscana, sono 5 i morti e 2 i dispersi per la flagellazione del meteo

03 novembre 2023 a

Un disastro a causa del meteo impazzito. In Toscana per colpa del maltempo “purtroppo le vittime salgono a 5”. A comunicare il triste aggiormaneto sui social è il presidente della Regione, Eugenio Giani. Ai tre anziani morti - due a Montemurlo (Prato) e uno a Rosignano (Livorno) - accertati già all’alba, si aggiungono altre due persone, marito e moglie di Lamporecchio (Pistoia), che risultavano dispersi nel territorio del vicino comune di Vinci (Firenze), dove la loro auto era stata travolta dall’acqua e dal fango a seguito del crollo di un ponte. In totale sono ancora due le persone disperse, entrambe nel Fiorentino, a Campi Bisenzio, la zona dove si registrano le criticità maggiori.

“Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue con apprensione l’evoluzione degli eventi calamitosi che hanno colpito in particolare la Toscana ed esprime il profondo cordoglio per le vittime, suo personale e del Governo tutto. Il Presidente Meloni si mantiene in costante contatto con il ministro Nello Musumeci, con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, con il presidente della Regione Eugenio Giani e con le autorità competenti” una nota di Palazzo Chigi dopo l’alluvione e gli ultimi tragici aggiornamenti.