Meteo, dove colpirà la tempesta Debi: "Ancora più forte di Ciaran"

Da una parte la tempesta Ciaran che si allontana lasciando vittime e danni, da un'altra una nuova violenta perturbazione attesa sull'Italia. "La tregua dal maltempo sarà brevissima: nelle prossime ore è in arrivo un'altra super tempesta sull'Europa occidentale", spiegano gli esperti di IlMeteo.it che forniscono gli ultimi aggiornamenti sulla tempesta Debi, chiamata anche Fred dall'Università di Berlino. Si tratta di "un profondo ciclone dalle caratteristiche Extra-Tropicali con valori di potenziale poco più alti di Ciaran", spiegano i meteorologi. I suoi effetti si vedranno "nel weekend su Spagna, Francia, Inghilterra, Svizzera, Germania e pure in Italia". La tempesta Debi porterà "venti tempestosi che sulla Manica e il Golfo di Biscaglia potranno superare i 140/160kmh. Porterà piogge molto intense e potrebbe aggravare le già critiche condizioni idrogeologiche".

E in Italia? Nella seconda parte di sabato 4 novembre la perturbazione coinvolgerà ancora il Nord e la Toscana: "Attenzione perché a causa della tanta energia in gioco e degli intensi contrasti tra masse d'aria diverse su Liguria, Lombardia, Triveneto, Toscana e Lazio e potrebbero verificarsi dei forti temporali con il serio rischio alluvionale". Il calo termico conseguente riporterà la neve in montagna a partire dai 1000 metri di quota su Valle d'Aosta, alto Piemonte, Lombardia, Cadore e Trentino Alto Adige.

Il ciclone extra-tropicale darà nuova potenza ai venti: "Libeccio e Scirocco soffieranno inoltre sul versante ionico e su quello adriatico, con punte ad oltre 80 km/h", e avremo "raffiche violente ad oltre 100 km/h anche sulla Sardegna occidentale e sul canale di Sicilia". Nelle 24 ore successive il maltempo raggiungerà anche le latitudini più meridionali. Domenica 5 novembre colpirà Centro e Sud, soprattutto sul versante tirrenico, con nubifragi e forti venti.