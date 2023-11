Meteo, quando arriva il freddo? Giuliacci: "Calo termico ma..."

03 novembre 2023 a

Con l'inizio del mese di novembre è arrivato anche il maltempo. Molte regioni della penisola italiana sono state travolte da bombe d'acqua e da temporali. Sebbene a breve termine siano prevedibili solamente i fenomeni meteorologici che colpiranno il territorio oggetto di studio, le tendenze a medio e lungo termine lasciano intuire anche se e quando arriverà il vero freddo. Questo è l'argomento dell'ultimo approfondimento della squadra del colonnello Mario Giuliacci. "Le tendenze meteo a medio e lungo termine propendono per l'arrivo di una massa d'aria più fredda", si legge sul sito meteogiuliacci.it .

I meteorologi fin da subito precisano che non si può parlare ancora di condizioni invernali perché "siamo all'incirca nelle medie o un pelo al di sotto". Il freddo che percepiamo in queste giornate per lo più di pioggia e venti è dovuto al fatto che "veniamo da un bimestre davvero troppo caldo, soprattutto in alcune zone del Centro-Sud". Non ci sono quindi le condizioni per l'arrivo del gelo, ma gli esperti avvertono: "Il calo termico potrà far scendere la neve fino a quote interessanti, soprattutto nelle vallate interne dove il freddo ristagna maggiormente".

La neve a quote pianeggianti è per ora esclusa perché le temperature sono ancora troppo alte. Il "manto bianco" è infatti rimasto a livelli piuttosto alti, sopra i 2000 metri", spiegano. Possibile che la "dama bianca" apparirà a novembre anche a quote bassissime? Il team di Giuliacci non lo nega categoricamente e ricorda che d'altronde presto faremo i conti con l'arrivo dell'inverno.