Liguria, crescono le onde con il maltempo: il timore più grande

"Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d'emergenza nazionale per le alluvioni in Toscana e la dichiarazione prevede che vi sia una condizione d'emergenza e di intervento straordinario in sette delle nostre 10 province: Firenze, Pisa, Livorno, Prato, Pistoia, Lucca, Massa". Lo spiega in un videomessaggio il presidente della Toscana Eugenio Giani. Il maltempo, però, oltre a flagellare la Toscana, minaccia anche altre regioni. In particolar modo, forte è l'allerta in Liguria, dove a causa di una forte mareggiata, la statale 1 “Via Aurelia” è provvisoriamente chiusa al traffico al km 475,300 tra Sestri Levante e Lavagna, in provincia di Genova.

#Maltempo in #Liguria con allerta per mareggiata storica sulle coste del centro e levante



Ecco come si è svegliata #Riomaggiore ⬇️⬇️ pic.twitter.com/UBD35kqpio — Telenord (@Telenord) November 3, 2023

Il provvedimento, che interessa la viabilità all’altezza di galleria Sant’Anna, è stato adottato a tutela della circolazione lungo il tratto. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione della viabilità. La tempesta Ciaran ha in realtà solamente sfiorato la Liguria, ma ha già causato danni e forti disagi. Il timore più grande è che le onde possano continuare a crescere e poi abbattersi sui centri abitati.