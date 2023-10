Terremoto tra Modena e Reggio Emilia, la forte scossa fa tornare la paura

30 ottobre 2023 a

Paura in Emilia-Romagna per una scossa di terremoto di magnitudo 3,4 che è stata registrata questa mattina, lunedì 30 ottobre, alle 6:25. Il sisma è avvenuto tra le province di Reggio Emilia e di Modena. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto ha avuto il suo epicentro tra il comune reggiano di Castellarano e quello modenese di Sassuolo, a una profondità di nove chilometri. Al momento non si hanno segnalazioni di danni.

Ieri in zona era stata avvertita la scossa registrata in Veneto, in provincia di Rovigo, di magnitudo 4.2. Il sisma di quest mattina è stato avvertito nei comuni di Sassuolo, Serramazzoni, Sant’Antonino Casalgrande, Maranello, Villalunga di Casalgrande, Fiorano Modenese, Mirandola. L'Emilia-Romagna nel 2012 è stata colpita da un forte terremoto costituito da una serie di scosse localizzate che hanno colpito le zone di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Parma, Bologna e Rovigo.