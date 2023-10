Maltempo, frane e alluvioni. Famiglie evacuate e ponti chiusi

30 ottobre 2023 a

a

a

Il maltempo colpisce duro nella provincia di Piacenza. A causa del maltempo, sono state evacuate diverse famiglie e sono stati chiusi i ponti di Ferriere, Ponte dell’Olio e Bettola. Il torrente Nure, che ha passato il colmo di piena, ha già superato soglia 3. In via precauzionale, si sono preparati i volontari con i camion di sabbia e di sacchi nelle aree prestabilite adiacenti Piacenza. Il fiume Trebbia, che al momento è sotto il livello 2, non desta ancora preoccupazione.

"Quantità elevatissime di pioggia, oreda incubo: dove colpisce il maltempo

Il torrente Nure, nel Piacentino, ha già passato il colmo di piena, dopo che i suoi livelli hanno preoccupato il territorio. Nella parte occidentale dell’Emilia, a Parma e a Piacenza, a causa delle forti piogge, si sono registrate delle frane e la crescita costante dei corsi d’acqua (che hanno raggiunto soglia 3). Intanto è stata emessa una nuova allerta meteo rossa per criticità idraulica anche nelle zone di montagna, di collina e della pianura, sempre tra Parma e Piacenza. Nelle prime ore di martedì 31 sono previsti altri temporali di forte intensità, in progressivo spostamento dai rilievi occidentali a quelli orientali, con esaurimento dei fenomeni in mattinata.