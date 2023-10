Avanti Popolo, De Girolamo intervista esclusiva a volto scoperto alla ragazza stuprata a Palermo

30 ottobre 2023 a

a

a

Avanti Popolo, Nunzia De Girolamo faccia a faccia con la ragazza stuprata a Palermo. Per la prima volta la giovane si mostrerà a volto scoperto e si farà riconoscere per denunciare apertamente quello che le è accaduto nella maledetta notte al Foro Italico. Il Tempo, in esclusiva, vi anticipa la notizia e vi dà appuntamento a martedì 31 ottobre alle 21.20 quando su Rai3 andrà in onda il faccia a faccia.

“La malavita...”. Seedorf vuota il sacco: il mondo dietro il calcio scommesse

L'episodio di violenza risale alla notte del 7 luglio, quando la ragazza è stata stuprata da un branco di sette ragazzi di cui uno minorenne. Uno degli aggressori aveva anche filmato parti dell'aggressione e aveva inoltrato il video mentre la violenza era ancora in corso. Martedì sera tutta la verità nell'intervista esclusiva di Nunzia De Girolamo.