Avanti popolo, calcio e scommesse: da De Girolamo c'è Shevchenko

23 ottobre 2023 a

Si torna a parlare di calcio e scommesse ad Avanti Popolo, il programma condotto da Nunzia De Girolamo su Rai 3, in onda domani 24 ottobre in prima serata. Ospite in esclusiva del programma sarà Andrij Shevchenko, l’ex giocatore del Milan interviene sul caso calcioscommesse.



Il Pallone d’oro sarà così ospite della terza puntata di Avanti Popolo, il people show condotto da Nunzia De Girolamo in onda domani sera in prima serata su Rai 3. L’ex attaccante rossonero, che ha trascorso gran parte della sua carriera proprio in Italia, oggi consigliere del Presidente Zelensky, intervistato in esclusiva, interviene per parlare del caso calcioscommesse che sta facendo tremare il mondo del calcio italiano.