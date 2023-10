Meteo, quando arriva il freddo? Giuliacci e la sentenza sulle onde gelide

29 ottobre 2023 a

Non c’è il caldo asfissiante di settembre, ma anche ottobre, con l’eccezione di alcuni giorni di pioggia, non ha portato ad alcun stravolgimento del clima, con condizioni meteo miti. Del freddo non si è avuta alcuna avvisaglia e la domanda che in molti si fanno è se tra novembre e dicembre arriverà la svolta gelida o meno sull’Italia. Ad analizzare la situazione è il colonnello Mario Giuliacci: “Le temperature risultano particolarmente miti, con un clima dolce più simile a fine settembre che a fine ottobre. Addirittura, in alcune zone del Meridione si superano ancora i 30 gradi e si va diffusamente al mare. Questa ormai non è più ascrivibile come un'anomalia, perché capita praticamente ogni anno. Nelle tendenze meteo a medio e lungo termine non si intravede un'ondata di freddo degna di tale nome”.

Messo un primo punto alle previsioni del tempo continua così il quadro tracciato su meteogiuliacci.it: “Novembre dovrebbe perseguire la tendenza ottobrina, di clima mite e umido su molte regioni italiane. Non si intravedono grossi cambi di pattern a livello europeo, con un Atlantico molto forte e gelo relegato a latitudini nord-orientali. Successivamente, maggiori possibilità di neve a bassa quota in dicembre solo grazie al calendario e alle nottate sempre più lunghe, nonché alle inversioni termiche. Oramai, sempre più di frequente, nevica (pochissimo…) a bassa quota esclusivamente per cuscino freddo, che si crea grazie al calendario. Sempre di meno sono le onde gelide e anche per quest’anno - sentenzia Giuliacci le possibilità che arrivino sono assai remote”. Quindi secondo il meteorologo il grande freddo non arriverà sull’Italia entro la fine dell’anno.