Meteo, la data da segnare per il maltempo. Sottocorona: dove sarà "molto forte"

Attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali di La7, Paolo Sottocorona ha diffuso l'ultimo bollettino meteo. Che tempo ci aspetta? L'esperto ha premesso: "Fra le famose carte della Marina americana, che usiamo per controllare e leggere la situazione in quota, che guida il tempo al suolo, ci sono delle carte che ci danno la quantità di pioggia prevista. Per oggi piogge un po' al Nord, poco al Centro e poco al Sud. Non ci saranno grandi piogge, ma andiamo a vedere le altre carte, che vengono da altri modelli", ha affermato.

Per la giornata di oggi, domenica 22 ottobre, sono previste "piogge deboli" al Nord, al Centro e al Sud piogge. Sottocorona ha parlato di "qualche rinforzo su Nord-Est, in Campania, ma ci sono molte zone in cui magari ci sono solo un po' di nuvole", ha avvertito. Domani, stando a quanto affermato dal meteorologo, la situazione sarà "molto simile". "Qualche fenomeno appena più consistente lo troviamo nel settore occidentale: Sardegna, Corsica, Liguria", ha affermato.

Atteso ancora maltempo per la giornata di martedì, in particolare sarà "molto forte al Nord, in Toscana, su alcune zone del Centro". Per quanto riguarda i venti, saranno "molto più deboli per la giornata di oggi: molto più deboli rispetto ai giorni scorsi, ma in qualche caso ancora in parte meridionali: Sud-Est, Sud-Ovest", ha precisato Sottocorona. Temperature per lo più stabili: "Le massime previste per la giornata di oggi non ancora molto elevate, al Sud qualcosa di più. Al Nord, dopo il passaggio del maltempo, c'è il recupero. La tendenza nelle prossime ore: qualche aumento nelle zone tirreniche ma stazionarie sul resto della penisola", ha concluso l'esperto.