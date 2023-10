Sciopero, venerdì nero per i trasporti a Roma: a rischio treni e mezzi Atac

19 ottobre 2023 a

Una giornata all'insegna dello sciopero generale, quella di domani, venerdì 20 ottobre. Uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà tutti i settori, dai mezzi di trasporto alla scuola fino ad altri servizi del Paese, e che è stato indetto a livello nazionale da Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Cit e Adl Varese sotto lo slogan ‘Adesso basta’. Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero coinvolgerà l'intera rete Atac, compresi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento, e l'intera rete RomaTpl. L'adesione è stata comunicata anche da Trenitalia, anche se con alcune corse garantite. Escluse dallo sciopero le linee regionali gestite da Cotral.

Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome, in adesione a uno sciopero generale, dalle ore 21 di giovedì 19 alle ore 21 di venerdì 20 ottobre. Inoltre i treni regionali saranno garantiti dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00; sono possibili limitazioni o soppressioni fuori da queste fasce orarie. Sul sito ufficiale di Trenitalia viene chiarito che i treni potranno subire cancellazioni o variazioni dalle ore 21 di giovedì 19.00 ottobre fino alle 21.00 di venerdì 20 ottobre, fatti salvi i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Quali mezzi di trasporto di fermano per 24 ore e quando

Il servizio sarà invece assicurato sull'intera rete Atac a partire dall’ora della prima corsa diurna fino alle ore 8.29 e poi dalle ore 17.01 alle ore 19.59, comprese le ferrovie Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord. Non sarà garantito il servizio sull'intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno. Non garantite le corse delle linee metro A-B-C previste dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.